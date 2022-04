POL-MFR: (531) Versuchter Einbruch in Supermarkt - Zeugenaufruf

Adelsdorf (ots) - Am Dienstagmorgen (26.04.2022) brach bei Schweißarbeiten an einer Grund- und Mittelschule in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Brand aus. Die Kriminalpolizei ermittelt. Gegen 08:10 Uhr ging über die integrierte Leitstelle die Meldung über einen Brand an der Grund- und Mittelschule in der Oberen Bachgasse ein. Bei Schweißarbeiten in einem Technikraum an der Schule war ein Feuer ausgebrochen. ...

