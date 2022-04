POL-MFR: (526) Gestürzter Radfahrer verstorben - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - In der Nacht von Sonntag (24.04.2022) auf Montag (25.04.2022) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von Sonntagabend (19:30 Uhr) bis Montagmorgen (07:15 Uhr) verschafften sich Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einem Schulgebäude in der Elise-Spaeth-Straße. Im Anwesen versuchten die Unbekannten einige Türen ...

