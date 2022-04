POL-MFR: (525) Einbruch in Schulgebäude - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - In den frühen Dienstagmorgenstunden (26.04.2022) brachen Jugendliche in eine Tageseinrichtung für Grundschulkinder in Erlangen ein. Zwei Tatverdächtige konnten am Tatort festgenommen werden. Gegen 02:30 Uhr nahm ein Anwohner der Hertleinstraße einen lauten Schlag sowie das Zerbrechen von Glasscheiben aus einer nahegelegenen Lernstube für ...

