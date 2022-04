POL-MFR: (479) Bei Durchsuchung eine Vielzahl entwendeter Fahrräder sichergestellt - Geschädigtensuche

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (14.04.2022) teilten Anrufer eine Streitigkeit in einer Wohnung im Nürnberger Westen mit. Vor Ort griff der Bewohner die Beamten an, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Gegen 01:45 Uhr teilte ein Zeuge über den Notruf eine Streitigkeit in einer Wohnung in der Adam-Klein-Straße mit. Als die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-West eintrafen, hörten sie lautes ...

