POL-MFR: (465) Zivilstreife stoppte Raser - Fahrzeug und Führerschein beschlagnahmt

Nürnberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (09.04.2022) hatte das Sicherheitspersonal einer Diskothek in der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs mehrere Gäste des Lokals verwiesen. Im Rahmen eines darauffolgenden Handgemenges gab eine bislang unbekannte Person mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole ab. Gegen 05:00 Uhr war es an der Garderobe der Diskothek in der Bahnhofstraße zu einem Streit zwischen dem ...

