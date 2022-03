Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (374) Einbruch in Shisha-Bar in Oberasbach - Polizei sucht Zeugen

Stein b. Nürnberg (ots)

Am Freitag (18.03.2022) brachen Unbekannte in eine Shisha-Bar in Oberasbach (Lkrs. Fürth) ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 10:30 Uhr über eine Nebeneingangstür in die Räumlichkeiten der Bar in der Rothenburger Straße ein. Im Innenraum brachen die Unbekannten anschließend zwei Spielautomaten auf und erbeuteten mutmaßlich mehrere tausend Euro Bargeld aus den Spielgeräten. Darüber hinaus steht ein Sachschaden von schätzungsweise 600 Euro zu Buche.

Beamte der Kriminalpolizei Fürth übernahmen die Spurensicherung. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

