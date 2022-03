POL-MFR: (367) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 21.03.2022 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots) - Der Bundesgerichtshof hatte in zwei wichtigen Urteilen rund um den Motor EA189 am 21.02.2022 entschieden, dass Verbrauchern bei Neuwagengeschäften ein Anspruch auf sog. Restschadensersatz zusteht. Das OLG Naumburg orientierte sich in seinem Urteil vom 28.02.2022, 12 U 132/21, soweit ersichtlich ...

mehr