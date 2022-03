Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (324) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Schmierereien

Bad Windsheim/Uffenheim (ots)

Während der vergangenen Nacht (08./09.03.2022) beschmierten Unbekannte die Stadthalle in Uffenheim mit prorussischen Parolen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte brachten an der Stadthalle sowie an Laternen und Mülltonnen in der Nähe zahlreiche Parolen und Zeichen in kyrillischer Schrift an. Der entstandene Schaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen hat die Ansbacher Kriminalpolizei übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

/ Rainer Seebauer

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell