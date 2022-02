Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (171) Fahrradfahrer mit Betäubungsmittel und Einbruchswerkzeug unterwegs

Fürth (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden (04.02.2022) führte im Fürther Süden eine Streifenbesatzung bei einem Fahrradfahrer eine Verkehrskontrolle durch. Die Beamten fanden bei dem Mann diverse Betäubungsmittel, Einbruchswerkzeug und mutmaßliches Diebesgut auf.

Gegen 04:15 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Fürth ein Fahrradfahrer in der Schwabacher Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten im Rucksack des Mannes zunächst verschiedene Betäubungsmittel (u.a. Marihuana und Kokain). Zudem konnten die Beamten einen Bolzenschneider und weiteres Einbruchswerkzeug bei dem Mann auffinden.

Der kontrollierenden Streife stach außerdem ein Paket ins Auge, welches der Fahrradfahrer mit sich führte. Dieses war nicht an den Namen des Mannes, sondern an eine Fürther Firma adressiert. In dem Paket befanden sich Bauteile einer Wärmepumpe im Wert von rund 500 Euro. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass das Paket in der gleichen Nacht vom Ablageort auf dem Firmengelände entwendet wurde.

Der Mann verstrickte sich zudem hinsichtlich der Herkunft des Fahrrades in Widersprüche, sodass die Beamten auch hier Ermittlungen wegen des Verdachts eines Fahrraddiebstahls einleiteten und das Fahrrad sicherstellten.

Die Fürther Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Erstellt durch: Lisa Hierl

