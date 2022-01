Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (88) Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3 - zwei Personen getötet

Feucht (ots)

Am Dienstagabend (18.01.2022) ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Personen starben, eine weitere wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Grund eines vorangegangenen Unfallgeschehens hatte sich auf beiden Fahrspuren der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg, zwischen den Autobahnkreuzen Altdorf und Nürnberg ein Stau gebildet.

Gegen 18:50 Uhr übersah der 32-jährige Fahrer eines Kleintransporters offensichtlich das Stauende und prallte frontal auf einen auf der rechten Spur stehenden Lkw.

Durch den Aufprall wurden drei Personen, welche sich auf den vorderen Sitzbänken befanden, im Fahrzeug eingeklemmt. Eine der Personen (17) konnte zeitnah durch die freiwillige Feuerwehr Altdorf aus dem Transporter befreit werden. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer sowie die ebenfalls auf der vorderen Sitzbank befindliche Beifahrerin (26) wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben.

Beamte der Verkehrspolizei Feucht nahmen den Unfall vor Ort auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen.

Die Autobahn war im Rahmen der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Würzburg für mehrere Stunden voll gesperrt.

Janine Mendel

