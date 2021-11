Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1526) Sachbeschädigungen an mehreren Pkw im Stadtteil Sündersbühl - Polizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Im Nürnberger Stadtteil Sündersbühl zerkratzte ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmittag (07.11.2021) mehrere Pkw. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der oder die Unbekannten zerkratzen in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 12:20 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand mehr als 15 Pkw, die in der Rothenburger Straße geparkt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob ein Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Stadtteil Ziegelstein besteht, wird aktuell geprüft.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-West bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911/6583-0 zu melden.

