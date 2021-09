Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1277) Mutmaßlicher Exhibitionist in Roth aufgetreten - Festnahme

Roth (ots)

Am Freitag (17.09.2021) ist in Roth ein Exhibitionist in schamverletzender Weise Spaziergängern gegenübergetreten. Der 32-jährige Mann konnte noch vor Ort von einer Polizeistreife der Inspektion Roth festgenommen werden.

Ein Ehepaar war gegen 13:30 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Roth und dem Ortsteil Meckenlohe unterwegs. Dort trafen sie auf einen Mann, der sich offensichtlich selbst befriedigte und seine Handlung auch in Gegenwart der beiden Zeugen nicht einstellte.

Eine verständigte Polizeistreife konnte den 32-jährigen Mann kurz darauf auf einem nahegelegenen Parkplatz in einem Pkw sitzend antreffen. Die Beamten leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung ein. Zudem wurde der 32-Jährige von der Polizei einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.

Michael Konrad

