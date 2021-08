Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1142) E-Scooterkontrollen im Stadtgebiet - 19-Jähriger nach Flaschenwurf festgenommen

Nürnberg (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg führten am Donnerstagabend (12.08.2021) Verkehrskontrollen in der Nürnberger Innenstadt durch. Ein 19-Jähriger wurde nach Flaschenwurf gegen Einsatzkräfte festgenommen.

Im Rahmen der bereits mehrmals angekündigten E-Scooterkontrolltage führten Beamte der Nürnberger Verkehrspolizei im Zeitraum von 18:00 - 22:00 Uhr erneut selektive Kontrollen, insbesondere von E-Scootern und deren Nutzern durch. Hierbei überprüften die Polizeibeamten insbesondere die Fahrtüchtigkeit der Fahrer sowie die technische Ausstattung der Kraftfahrzeuge.

Weiterhin wurden festgestellte Verkehrsverstöße geahndet und aufklärende Gespräche mit den überwiegend einsichtigen Verkehrsteilnehmern geführt.

Die Kontrollen wurden an diesem Abend von mehreren Medienvertretern, u. a. einem Fernsehteam begleitet. Während der Kontrolle von zwei jungen E-Scooternutzern in der Königstraße warf ein alkoholisierter Mann, der bereits zuvor mit seinem Begleiter in Richtung der Kontrolle gepöbelt hatte, eine gefüllte PET-Flasche in Richtung der Kontrollstelle. Glücklicherweise wurden keine Personen durch die Flasche getroffen bzw. verletzt. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Königstorpassage.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndete anschließend nach den Tatverdächtigen. Wenig später kam es im Bereich des Bahnhofvorplatzes zu einem weiteren Vorfall. Mitarbeiter der DB-Sicherheit hatten einen Mann, der ohne Mund-Nasenschutz im Bahnhof unterwegs war, aus dem Hauptbahnhof verwiesen, woraufhin er sich auch gegenüber den Sicherheitskräften aggressiv verhielt. Die hinzugerufenen Polizisten wollten den Mann kontrollieren und wurden bereits beim Einschreiten tätlich angegriffen und beleidigt. Unter enormer Kraftanstrengung konnten die Polizeibeamten den 19-Jährigen festnehmen. Einsatzkräfte der Bundespolizei Nürnberg unterstützten bei der Festnahme des Mannes.

Weitere Ermittlungen, insbesondere die Auswertung von Videoaufzeichnungen, ergaben, dass es sich bei dem 19-Jährigen mit hoher Wahrscheinlichkeit um denjenigen handelte, der zuvor die Flasche in Richtung der Verkehrskontrolle geworfen hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Der 19-Jährige muss sich nun u. a. wegen tätlichen Angriffs auf bzw. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Bilanz E-Scooter:

Im Zuge der Kontrolle wurden 15 Fahrer von E-Scootern u. a. wegen Rotlichtverstößen angezeigt bzw. wegen unerlaubter Nutzung des E-Scooters mit mehreren Personen kostenpflichtig verwarnt. Ein Fahrzeugführer wurde wegen fehlendem Versicherungsschutz zur Anzeige gebracht.

Bilanz Fahrradfahrer:

Insgesamt stellte die Verkehrspolizei über 20 Verstöße von Fahrradfahrern fest, darunter mehrere Rotlichtverstöße, Mobiltelefonnutzung während der Fahrt bzw. Fahrens ohne Licht.

Erfreulicherweise mussten auch im Rahmen dieser Kontrolle keine alkoholisierten bzw. unter Drogeneinfluss stehenden Fahrerinnen und Fahrer beanstandet werden. Die Kontrollmaßnahmen werden auch in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Wolfgang Prehl / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell