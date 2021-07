Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1069) Hochwertiger Radlader entwendet - Zeugenaufruf

Weißenburg i.Bay. (ots)

Unbekannte Täter entwendeten vermutlich in der Nacht von Mittwoch (28.07.2021) auf Donnerstag (29.07.2021) einen Radlader in der Weißenburger Innenstadt. Zwischenzeitlich konnte die Polizei das Fahrzeug sicherstellen. Im Zeitraum von Mittwoch (28.07.2021) 16:30 Uhr und Donnerstag (29.07.2021) 06:30 Uhr wurde das Fahrzeug der Marke Caterpillar von einem Baustellengelände an der Hagenau durch die Unbekannten entwendet. Der Wert des Radladers beträgt ca. 180.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Weißenburg leitete erste Ermittlungen und Suchmaßnahmen nach dem Fahrzeug ein, die Ansbacher Kriminalpolizei übernahm die weitere Sachbearbeitung. Im Zuge der Ermittlungen konnte das Fahrzeug schließlich am Donnerstagnachmittag (29.07.2021) geortet und im Bereich einer Kleingartenanlage in Emetzheim aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Kripo Ansbach bittet Zeugen, die im o. g. Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl / tb

