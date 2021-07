Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (921) Mehrere Autos aufgebrochen - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (29.06.2021) auf Mittwoch (30.06.2021) brachen Unbekannte drei Autos im Nürnberger Stadtteil Röthenbach Ost auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum schlugen Unbekannte je eine Seitenscheibe von insgesamt drei Fahrzeugen ein und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro. An den Fahrzeugen, welche in der Jägerstraße, dem Zwieselbachweg und der Röthenbacher Hauptstraße geparkt waren, entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 2.000 Euro.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken rät in diesem Zusammenhang, kein Bargeld oder Wertgegenstände in geparkten Fahrzeugen aufzubewahren.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

