Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (895) Aggressiver Bettler wird handgreiflich

Nürnberg (ots)

Am Mittwoch (23.06.2021) griff ein bislang unbekannter Mann eine junge Frau in der Innenstadt an und verletzte sie. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:30 Uhr lief eine junge Frau (26) im Bereich des U-Bahnverteilers Lorenzkirche. Dort sprach sie ein unbekannter Mann an und bettelte um Bargeld. Als die Frau dies verneinte und weiterlief, rief ihr der Unbekannte unflätige Beleidigungen nach. Die 26-Jährige stellte den Unbekannten daraufhin zur Rede, woraufhin dieser sofort handgreiflich wurde und die Frau attackierte. Das Opfer fiel zu Boden und wurde dort liegend durch den Angreifer angespuckt. Danach beleidigte der Täter die Frau erneut und flüchtete anschließend.

Die junge Frau wurde leicht verletzt und sprach anschließend eine uniformierte Streife an. Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte blieben erfolglos.

Beschreibung des unbekannten Mannes:

Ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hagere Statur, glatte Haare, Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, bekleidet mit grün-grauem T-Shirt und langer dunkler Hose. Auffällig war zudem sein stark gebückter Gang.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem noch unbekannten Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Wolfgang Prehl/n

