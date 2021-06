Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (845) Zeugenaufruf nach Zusammenstoß

Fürth (ots)

Bereits am Freitag, 04.06.2021, kam es im Wiesengrund zu einem Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Hundehalter. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:00 Uhr fuhr der Radler im Bereich des Kapellenangers (zwischen Kapellenstraße und Käppnerweg) und wollte an einem in gleicher Richtung laufenden Fußgänger mit freilaufendem Hund vorbeifahren. Er betätigte die Klingel, worauf der Hund auch stehen blieb. Als er dann aber auf Höhe des Hundes war, sprang dieser auf ihn zu. Der Radfahrer wich aus und prallte mit dem Hundehalter zusammen. Beide stürzten, blieben aber wohl zunächst unverletzt. Später bemerkte der Radfahrer Schmerzen in der Schulter, begab sich in ärztliche Behandlung und zeigte nun erst den Unfall an.

Die Fürther Verkehrspolizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und auch den unbekannten Hundehalter, sich unter der Telefonnummer 0911/973997-180 zu melden.

Rainer Seebauer /gh

