Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (842) 4 Tatverdächtige nach Einbruch in Biergarten festgenommen

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Montag (14.06.2021) auf Dienstag (15.06.2021) brachen mehrere Personen offenbar gemeinsam in einen Biergarten an der Wöhrder Wiese ein. Sie wurden noch vor Ort festgenommen.

Gegen 02:30 Uhr beobachtete ein Zeuge mehrere Personen, die gerade in den Biergarten im Johann-Sörgel-Weg einstiegen. Hierzu schoben sie ein Rollo an der Verkaufshütte hoch und entwendeten aus dem Kühlschrank mehrere Flaschen Alkohol.

Als die alarmierte Streife an der Örtlichkeit eintraf, versuchte ein Tatverdächtiger zu flüchten und warf dabei eine Tasche ins Gebüsch. Hierin befand sich neben diversen Alkoholika auch ein Ausweisdokument des Mannes (43). Beamte nahmen die anderen drei Männer (24, 25, 36), sowie den vormals Flüchtenden in Tatortnähe fest. Hierbei mussten die Beamten gegen zwei der Männer unmittelbaren Zwang anwenden.

Bei der PI Nürnberg-Ost wurden die Tatverdächtigen erkennungsdienstlich behandelt. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft jeweils Blutentnahmen bei den merklich Alkoholisierten an.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

Janine Mendel/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell