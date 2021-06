Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (803) Handtasche aus Auto entwendet - Polizei rät zur Achtsamkeit

Nürnberg (ots)

Am Montagvormittag (07.06.2021) wurde in einem Parkhaus eines Supermarkts in Nürnberg-Gibitzenhof eine Handtasche aus einem Pkw entwendet. Die Polizei rät, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen liegen zu lassen.

Eine Frau war zum Einkauf in einem Supermarkt am Dianaplatz. Hierzu parkte sie ihr Fahrzeug in dem Parkhaus des Geschäfts. Nach dem erledigten Einkauf brachte die Geschädigte gegen 09:10 Uhr ihren Einkaufswagen zurück. In dieser Zeit stahlen Unbekannte die Handtasche samt Inhalt aus ihrem Fahrzeug.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur Vorsicht. Lagern Sie keine Wertgegenstände - auch nicht kurz - sichtbar in Fahrzeugen. Diebe nutzen jede Gelegenheit, um schnelle Beute zu machen. Sperren Sie ihr Fahrzeug stets ab - auch wenn Sie vermeintlich nur kurz den Einkaufswagen verräumen.

Sachdienliche Hinweise zum gestrigen Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911 95830 entgegen.

Michael Petzold/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell