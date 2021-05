Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (733) Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung mit mutmaßlicher Schusswaffe

Erlangen (ots)

In der Nacht von Sonntag (23.05.2021) auf Montag (24.05.2021) kam es im Erlanger Süden zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 36-jähriger Mann bedrohte über den Balkon seine Nachbarn mit einer vermeintlichen Schusswaffe.

Anwohner in der Schenkstraße beobachteten den 36-Jährigen gegen 00:50 Uhr in der Nacht, wie er auf seinen Balkon trat und augenscheinlich mit einer Pistole in Richtung der Zeugen zielte. Die Anwohner zogen sich daraufhin in ihre Wohnung zurück und alarmierten die Polizei. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt sperrten den betroffenen Bereich sicherheitshalber ab und versuchten, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen.

Weil dies nicht gelang, wurden Spezialkräfte des SEK hinzugezogen, welche den 36-Jährigen in seiner Wohnung antreffen und festnehmen konnten. Der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde deshalb in eine Fachklinik eingeliefert. Eine Waffe konnte bei ihm nicht aufgefunden werden.

Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell