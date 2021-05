Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (732) Aufmerksamer Zeuge beendet kilometerlange Trunkenheitsfahrt - Kleinkind an Bord

Zirndorf (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnten Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf am Freitagnachmittag (21.05.2021) eine stark alkoholisierte Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr ziehen. Die 41-Jährige war mit über zwei Promille unterwegs.

Dem Zeugen fiel das Fahrzeug der Frau bereits gegen 15:30 Uhr in Weiherhof (Lkrs. Fürth) auf, weil dieses auffällig Schlangenlinien fuhr. Hierbei kam es auch zu mehreren gefährlichen Situationen, in denen der Pkw beinahe von der Fahrbahn abkam und kurzzeitig in den Gegenverkehr geriet. Der Mann blieb an dem Pkw dran und verständigte die Polizei.

In Ammerndorf geriet die offenbar alkoholisierte Fahrerin an einem Kreisverkehr in der Rothenburger Straße in den Gegenverkehr und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Nachdem die Frau anschließend aus ihrem Fahrzeug stieg, hielt der Zeuge sie bis zum Eintreffen der Streife fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Mit an Bord des Fahrzeugs der Frau war ein Kleinkind.

Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und stellten Fahrzeugschlüssel und Führerschein der 41-Jährigen sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Marc Siegl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell