Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (705) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 15.05.2021- Kriminalpolizei ermittelt

Nürnberg (ots)

Wie mit Meldung 690 berichtet, fanden in Nürnberg am 15.05.2021 (Samstag) mehrere Versammlungen u.a. im Kontext des aktuellen Nahost-Konflikts statt. Nach erster Auswertung verschiedener Redebeiträge hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Eine zunächst für 12:00 Uhr stationär angemeldete Kundgebung vor der Nürnberger Lorenzkirche mit ca. 20 Teilnehmern zur Thematik des aktuellen Nahost-Konflikts beendete die Versammlungsleitung, nachdem sich während des Verlaufs etwa 130 weitere Personen angeschlossen hatten.

Daraufhin wurde eine pro-palästinensische Spontanversammlung angemeldet, welche mit gut 250 Personen am Jakobsplatz abgehalten wurde. Hierbei gab es auch Redebeiträge in arabischer Sprache.

Das Staatsschutzkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Wortbeiträge in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auf strafrechtlichen Inhalt. Bereits im Vorfeld der Versammlung am Jakobsplatz wurden im Stadtgebiet Transparente/Schilder mit einem Anfangsverdacht auf Volksverhetzung sichergestellt und Ermittlungen in die Wege geleitet.

Elke Schönwald / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell