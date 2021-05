Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (703) Kleintransporter entwendet - Zeugenaufruf

Lauf an der Pegnitz (ots)

In der Nacht von Sonntag (16.05.2021) auf Montag (17.05.2021) entwendeten Unbekannte einen Kleintransporter in Rückersdorf (Lkrs. Nürnberger Land). Die Schwabacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der weiße Kleintransporter der Marke Mercedes Sprinter mit Kühlaufbau (amtliches Kennzeichen N - VT 2020) wurde am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr in der Hauptstraße in Rückersdorf ordnungsgemäß geparkt. Am Montagmorgen bemerkte der Eigentümer gegen 06:00 Uhr, dass das Fahrzeug offenbar entwendet wurde.

Das Fahrzeug mit einem geschätzten Zeitwert von circa 12.000 Euro weist eine Delle an der Beifahrerseite auf Höhe der Fahrerkabine auf.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell