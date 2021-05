Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (679) Jugendliche randalieren in Parkhaus und beschädigen einen Pkw

Nürnberg (ots)

Am Mittwochabend (12.05.2021) randalierten insgesamt 5 Jugendliche in einem Parkhaus im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard und demolierten mutwillig ein geparktes Fahrzeug. Sie konnten in Gewahrsam genommen werden.

Gegen 21:30 Uhr teilte ein Anwohner lautstark randalierende Jugendliche in einem Parkhaus in der Marie-Beeg-Straße mit.

Mehrere Streifen trafen vor Ort 5 Jugendliche an, von denen einer zunächst die Flucht ergriff. Die Jugendlichen/Kinder (im Alter zwischen 13 und 17 Jahren) hielten sich im Treppenhaus eines privaten und abgesperrten Parkhauses auf. Die Beamten stellten bei einer Nachschau einen älteren, am Oberdeck geparkten Pkw fest, den die Jugendlichen mutwillig demoliert hatten.

Der entstanden Sachschaden kann derzeit noch nicht geschätzt werden.

Die Tatverdächtigen wurden zur Klärung des Sachverhalts zur Dienststelle gebracht und dort den jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Der geflüchtete Jugendliche konnte ermittelt und an seiner Wohnadresse in Zirndorf angetroffen werden.

Gegen die vier strafmündigen Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Janine Mendel / tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell