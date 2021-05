Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (665) Festnahme nach versuchtem Apothekeneinbruch

Nürnberg (ots)

In der Nacht von Dienstag (11.05.2021) auf Mittwoch (12.05.2021) versuchten zwei Jugendliche mutmaßlich, in eine Apotheke im Nürnberger Stadtteil Eberhardshof einzubrechen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die Tatverdächtigen kurze Zeit später festgenommen werden.

Der Zeuge beobachtete gegen 02:00 Uhr in der Nacht einen jungen Mann, der sich an der Eingangstür der Apotheke in der Fürther Straße zu schaffen machte und rief sofort den Notruf. Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-West und Nürnberg-Mitte machten sich daraufhin auf den Weg. Beim Eintreffen der Kräfte waren die Täter bereits geflüchtet. Bei der anschließend eingeleiteten Fahndung konnten kurz darauf zwei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren angetroffen und festgenommen werden.

Bei der Begutachtung der Tatörtlichkeit stellten die Polizisten fest, dass es den Tatverdächtigen offenbar nicht gelungen war, in das Innere der Apotheke zu gelangen. Es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von über 10.000 Euro.

Gegen die Jugendlichen leiteten die Beamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Sie wurden im Anschluss an die Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Marc Siegl /gh

