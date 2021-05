Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (600) Mann trat Mädchen unsittlich gegenüber - Zeugenaufruf

Altdorf (ots)

In Altdorf b. Nürnberg (Lkrs. Nürnberger Land) hat sich am Freitag (30.04.2021) ein unbekannter Mann einem Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Hinweise.

Das Mädchen war gegen 13: 45 Uhr mit einem Skateboard im Ortsteil Lenzenberg unterwegs. An der Kreuzung Hopfengartenweg/Am Steinach wurde sie von einem weißen SUV überholt. Kurz darauf stieg ein unbekannter Mann aus und zeigte sich dem Mädchen in unsittlicher Weise.

Personenbeschreibung:

Ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, korpulent, Glatze mit hellem Haarkranz, 3-Tage-Bart, bekleidet mit schwarzer dünnen Jacke, dunklen Jeans, trug Sonnenbrille und war mit einem weißen SUV (evtl. Audi) unterwegs.

Im Zuge einer eingeleiteten Fahndung im Bereich Lenzenberg konnte der weiße SUV nicht mehr angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Schwabach. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können oder näherer Angaben zu dem weißen SUV machen können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Michael Konrad

