Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (518) Graffitimaler festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Donnersagvormittag (15.04.2021) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen mutmaßlichen Graffitimaler in Nürnberg Schafhof fest. Bei dem Mann handelte es sich offenbar um einen Wiederholungstäter.

Ein Zeuge beobachtete den 38-jährigen Mann gegen 09:00 Uhr in einem Parkhaus in der Äußeren Bayreuther Straße und rief umgehend die Polizei. Der Mann war dem Zeugen nämlich bereits bekannt: Zwei Wochen zuvor hatte er ihn schon einmal an gleicher Stelle beim Pinseln erwischt. Damals rannte der 38-Jährige davon. Diesmal waren die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost dank des umsichtigen Verhaltens des Zeugen schneller und nahmen den Mann noch an Ort und Stelle fest.

Gegenüber der Streife war der 38-Jährige geständig. Wie sich herausstellte hatte er die Wand in dem Parkhaus offenbar vor zwei Wochen mit roter Farbe grundiert, um sie nun weiter zu gestalten. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein und stellten sein Werkzeug - Farbeimer und Pinsel - sicher. Im Anschluss setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Marc Siegl / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell