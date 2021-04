Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (480) Wohnhausbrand in Uffenheim - Keine Verletzten

Uffenheim (ots)

Am Samstagvormittag (09.04.2021) geriet aus bislang unbekannten Gründen ein Wohnhaus im Ortskern von Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) in Brand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude nicht verhindert werden.

Nachbarn bemerkten gegen 09:10 Uhr dichten Rauch aus dem Anwesen in der Neuen Gasse und alarmierten umgehend Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Dachgeschoss des Hauses bereits in Brand. Die Kräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit der Brandbekämpfung, dennoch konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbaranwesen nicht vollständig verhindert werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie begeben. Kräfte der Feuerwehr evakuierten sicherheitshalber die Bewohner der Nachbaranwesen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde bei dem Brand niemand verletzt. Eine Bewohnerin erlitt einen Schock.

Was das Feuer ausgelöst hat ist bislang unklar. Nach ersten Ermittlungen brach es vermutlich im Dachgeschoss des Eckhauses aus. Beamte des Kriminaldauerdienstes übernahmen bereits die ersten Maßnahmen zur Klärung der Brandursache. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Beide vom Brand betroffenen Anwesen sind bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen Bewohner kommen teils bei Angehörigen unter beziehungsweise werden durch die Stadt in einer Unterkunft untergebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über eine halbe Million Euro.

Marc Siegl

