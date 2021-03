Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (391) Trickdiebe waren unterwegs - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Freitag (19.03.2021) und am Samstag (20.03.2021) waren Trickdiebe im Nürnberger Stadtgebiet aktiv. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am Freitagmittag (19.03.2021) klopfte gegen 12:30 Uhr in der Happurger Straße ein Unbekannter an das Fenster der Fahrertüre einer Autofahrerin. Die Seniorin öffnete das Fenster, woraufhin der Unbekannte sie in ein Gespräch verwickelte. Während des Gesprächs öffnete ein weiterer Unbekannter die hintere Beifahrertüre des Honda Civic und entwendete den dort befindlichen Rucksack. Danach flüchtete das Duo unerkannt in Richtung der S-Bahn-Haltestelle.

Am Samstagvormittag (20.03.2021) wurde eine weitere Frau gegen 09:00 Uhr in der Felseckerstraße ebenfalls auf gleiche Art und Weise bestohlen. Auch hier sprach ein Unbekannter die Frau in ihrem geparkten Mazda MX-5 an und bat sie um Hilfe. Während die Frau mit dem Mann sprach, öffnete ein Unbekannter die Beifahrertüre, entwendete die dort abgelegte Handtasche und fuhr mit dem Fahrrad davon.

Der Unbekannte, welcher mit dem Fahrrad flüchtete, war circa 30 Jahre alt, von schlanker Figur und war dunkel gekleidet und trug einen dunklen Kapuzenpullover.

Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen und bittet Tatzeugen oder weitere mögliche Geschädigte sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Michael Petzold / mc

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell