POL-MFR: (362) Einbruch in Altdorfer Bäckerei - Zeugenaufruf

(362) Einbruch in Altdorfer Bäckerei - Zeugenaufruf

Am vergangenen Wochenende (12.03. bis 14.03.2021) brach ein Unbekannter in eine Bäckerei in der Altdorfer Innenstadt ein. Der Dieb stahl Bargeld aus dem Büroraum des Betriebs. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen der Tat.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr gelangte der Einbrecher mutmaßlich über eine Hintertüre in das Gebäude in der unteren Brauhausstraße. Dort stahl er Bargeld und flüchte anschließend unerkannt.

Das Einbruchskommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben:

- Wer hat im Tatzeitraum Personen am bzw. im Gebäude bemerkt, obwohl das Geschäft offenkundig zu dieser Zeit geschlossen war?

- Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge am Tatort oder in dessen unmittelbarer Nähe aufgefallen?

- Wem sind Personen aufgefallen, die im Vorfeld die Bäckerei offensichtlich ausgespäht haben?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

