Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (109) Angebliche Wasserwerker bestehlen älteren Mann

Nürnberg (ots)

Am Dienstagmittag (26.01.2021) bestahlen angebliche Wasserwerker einen Senior im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 12:00 Uhr läutete ein Mann an der Wohnungstür eines älteren Mannes in der Wilhelm-Spaeth-Straße. Der Unbekannte gab an, dass er wegen eines Wasserschadens im Nachbarhaus in der Wohnung des Mannes nach dem Rechten sehen müsse.

Hierzu betrat er die Wohnung und sah sich die Räumlichkeiten an. Offenbar betrat hierbei ein weiterer Unbekannter die Wohnung und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld. Dies stellte der Senior erst fest, als der angebliche Wasserwerker bereits die Wohnung verlassen hatte.

Der Unbekannte war circa 50 Jahre alt, circa 170 cm groß, von kräftiger Statur und war mit einer dunklen Strickweste mit Reißverschluss und einer dunklen Hose bekleidet.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold/n

