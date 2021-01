Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (18) Gleich zweimal unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

OberasbachOberasbach (ots)

Ein 19-jähriger mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer verursachte am Montagnachmittag (04.01.2021) zunächst einen Verkehrsunfall in Oberasbach und flüchtete anschließend. Wenig später war er erneut mit dem Auto im Steiner Stadtgebiet unterwegs.

Gegen 16:45 Uhr teilten Zeugen der Einsatzzentrale Mittelfranken mit, dass ein VW Golf beim Rangieren auf dem Tankstellengelände in der Rothenburger Straße mehrfach gegen einen abgestellten Pkw gefahren war. Anschließend sei das besetzte Fahrzeug in Richtung Nürnberg weitergefahren. Die Beamten der Polizeiinspektion Stein stellten an angefahrenen Pkw einen Sachschaden von mehreren hundert Euro fest. Der Zeuge konnte ein Kennzeichen des geflüchteten Fahrzeugs übermitteln, woraufhin eine Fahndung eingeleitet wurde.

Zivile Beamte der Nürnberger Polizei entdeckten den Golf schließlich in der Nürnberger Innenstadt und führten eine Verkehrskontrolle durch. Da bei dem 19-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, leiteten die Polizeibeamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie der Verkehrsunfallflucht gegen den Golffahrer ein und veranlassten in der Dienststelle u. a. die Durchführung einer Blutentnahme. Außerdem belehrten die Polizisten den jungen Mann eindringlich und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Gegen 22:30 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Stein auf einen in Schlangenlinien fahrenden VW Golf im Steiner Stadtgebiet aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Fahrer ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Bei der anschließenden Sachbearbeitung stellte sich nun heraus, dass es sich bei dem 19-jährigen Fahrer um denselben handelte, der bereits am Nachmittag nach dem Verkehrsunfall an der o. g. Tankstelle kontrolliert und angezeigt worden war.

Auch für diese Fahrt unter Einfluss von Drogen muss sich der 19-Jährige nun in einem gesonderten Ermittlungsverfahren verantworten.

Wolfgang Prehl/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell