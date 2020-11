Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1701) Zeugensuche nach Sachbeschädigung

NürnbergNürnberg (ots)

Bereits am Mittwoch den 11.11.2020 gerieten in Nürnberg Steinbühl als Sperrmüll abgelegte Matratzen in Brand. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd geht von einer Brandlegung aus und sucht nach Zeugen.

Die Matratzen waren in der Okenstraße abgelegt und gerieten gegen 22:45 Uhr in Brand. Das Feuer griff anschließend auf einen danebenstehenden Altglascontainer sowie eine Litfaßsäule über. Der Altglascontainer wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Nürnberger Feuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten gehen davon aus, dass das Feuer zumindest fahrlässig verursacht wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 9482 - 114 zu melden.

Marc Siegl / mc

