Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1346) Versammlungsgeschehen "Fridays for Future" am Freitag (25.09.2020) - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Freitag (25.09.2020) findet im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr die Versammlung "Fridays for Future" in der Nürnberger Innenstadt statt. Hierbei kommt es temporär zu Verkehrsbehinderungen.

Die Versammlung führt nach der Auftaktkundgebung am Frauentorgraben (Höhe Färberstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof) über folgende Wegstrecke:

Bahnhofsplatz - Gleißbühlstraße - Laufertorgraben - Rathenauplatz - Rückweg über Laufertorgraben - Steubenbrücke - Marientorgraben - Königstorgraben - Bahnhofsplatz - Frauentorgraben.

Die Abschlusskundgebung erfolgt im Anschluss an den Demonstrationszug auf der Fahrbahn des Frauentorgrabens in Fahrtrichtung Plärrer.

Im Zuge der Versammlung kommt es ab ca. 10:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr zu temporären Verkehrssperrungen und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Polizeieinsatzkräfte zu beachten und zu den genannten Zeiten die Aufzugstrecke weiträumig zu umfahren.

Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell