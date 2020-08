Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1191) Tödlicher Badeunfall in Bad Windsheim

Bad Windsheim (ots)

Am Samstagnachmittag (29.08.2020) ereignete sich in einem Freizeitbad in Bad Windsheim ein tödlicher Badeunfall. Ein 78-jähriger Mann verstarb.

Gegen 17:30 Uhr wurde ein Badegast leblos im Außenbecken treibend aufgefunden. Die Badeaufsicht zog den 78-jährigen aus dem Wasser und begann unmittelbar den Mann zu reanimieren. Durch den alarmierten Rettungsdienst wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen fortgeführt. Der Notarzt konnte im Anschluss jedoch nur noch der Tod des Mannes feststellen.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die notwendigen kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort.

Janine Mendel

