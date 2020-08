Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1127) Zwei Einbrüche in Aurach und Vorderbreitenthann - Zeugensuche

Feuchtwangen (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen gestern (13.08.2020) in zwei Einfamilienhäuser in Aurach und im Feuchtwanger Ortsteil Vorderbreitenthann ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von 08:30 Uhr bis 14:30 Uhr gelangten der oder die Täter über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Haus in Vorderbreitenthann. Alle Innenräume wurden durchwühlt und die Einbrecher flüchteten mit noch nicht festgestellter Beute über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

In Aurach hatten die Einbrecher zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr ein Fenster des Hauses in der Bahnhofstraße aufgehebelt, im Innern alle Räume durchwühlt und Schubläden und Schränke geöffnet. Hier erbeuteten sie etwas Schmuck und einen geringen Bargeldbetrag. Auch hier flüchteten die Täter über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Die Ansbacher Kripo bittet eventuelle Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

