Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1113) Sicherheitswacht sucht Nachwuchs - Ergänzung

Mittelfranken (ots)

Wie bereits mit Meldung 1111 berichtet, werden Nachwuchskräfte unter anderem auch für die Sicherheitswacht im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz gesucht. Ergänzend ist hier anzumerken, dass die Interessenten ihren Dienst ausschließlich in Röthenbach an der Pegnitz ausüben werden. Unabhängig davon ist die schriftliche Bewerbung jedoch bis spätestens 12.10.2020 an die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz, Holzgartenstraße 10, 91207 Lauf an der Pegnitz, zu richten.

Robert Sandmann/n

