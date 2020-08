Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1064) Spektakulärer Verkehrsunfall am Südfriedhof

Nürnberg (ots)

Gestern Abend (02.08.2020) ereignete sich in der Südstadt ein spektakulärer Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw auf dem Dach eines Kleintransporters landete.

Gegen 22:00 Uhr fuhr ein 21-Jähiger mit seinem silbernen Audi A3 in der Julius-Loßmann-Straße parallel zum Südfriedhof. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug links an den Bordstein, geriet daraufhin ins Schleudern und kam in Höhe des Parkplatzes am Südfriedhof nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort knickte der Pkw ein Verkehrszeichen um, durchbrach eine Hecke und beschädigte drei geparkte Pkw. Schließlich landete der Audi auf dem Dach eines Kleintransporters.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem verbeulten Fahrzeug geborgen werden, wurde aber zum Glück nur mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Rainer Seebauer/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell