POL-MFR: (998) Zigarettendiebe auch in Herzogenaurach unterwegs - Zeugenaufruf

Herzogenaurach (ots)

Wie mit Meldung 990 berichtet, haben vier bislang unbekannte Männer am Dienstag (21.07.2020) eine größere Menge Zigaretten aus einem Discounter in Erlangen gestohlen. Offensichtlich trat das Quartett am gleichen Tag auch in einer Filiale in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) auf.

Dort waren gegen 10:30 Uhr drei Männer in einer Discounter-Filiale in der Ohmstraße aufgetreten. Unter dem Vorwand, Babynahrung kaufen zu wollen, versuchten die Männer auch hier, die Kassiererin abzulenken, um Zigaretten aus dem Gitterregal an der Kasse einstecken zu können. Da die Verkäuferin aufmerksam blieb, misslang dieses Vorhaben offensichtlich und die Männer verließen den Discounter.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat auch die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den verdächtigen Männer oder dem von ihnen genutzten Fahrzeug machen können. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon eingerichtet.

Michael Konrad / mc

