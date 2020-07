Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (921) Schadensträchtiger Einbruch in Erlangen - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (08.07.2020) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein An- und Verkaufsgeschäft in Erlangen-Zentrum ein und entwendeten Schmuck im fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Glastür zur Einkaufspassage am Rathausplatz ein. Im Inneren der Passage drangen sie, ebenfalls durch Entglasen der Eingangstür, in ein An- und Verkaufsgeschäft ein und entwendeten Schmuck im fünfstelligen Eurobereich.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung und Durchsuchung der Passage verlief ergebnislos.

Beschreibung der Täter:

1. Männlich, ca. 165 - 175 cm, athletische Figur mit auffallend dünnen Beinen, südosteuropäische Erscheinung, etwas dunklere Hautfarbe, kurze dunkle Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine kurze, rosafarbene Hose und dunkle Turnschuhe der Marke Nike.

2. Männlich, ca. 175 - 185 cm, kräftige Figur mit hervorstehendem Bauch, osteuropäische Erscheinung, helle Hautfarbe, blonde oder hellgraue Haare. Er trug ein blau-weißes T-Shirt, kurze, orangefarbene Hose und dunkle Schuhe.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Janine Mendel/n

