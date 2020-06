Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (872) Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid - Obduktion bestätigt vorläufige Erkenntnisse

Lkr. Erlangen-Höchstadt (ots)

Wie mit Meldung 869 berichtet, waren am Samstag (27.06.2020) zwei Leichen in einem Haus in Aurachtal (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) entdeckt worden. Zwischenzeitlich sind die aufgefundenen Leichen von der Gerichtsmedizin obduziert worden.

Der Vater einer 35-jährigen Frau hatte seine Tochter und deren 27-jährigen Lebensgefährten tot in deren Haus aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen durch die Mordkommission Erlangen ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Obduktion der Leichen an. Im Ergebnis bestätigen die Erkenntnisse aus Obduktion und Tatortarbeit die ersten Annahmen zum Geschehensablauf. Demnach gehen die Ermittler auch weiterhin davon aus, dass der 27-jährige Mann zunächst mittels Gewalteinwirkung gegen den Hals seine Lebenspartnerin getötet und sich einige Tage später selbst das Leben genommen hat. Eine Einwirkung durch Dritte wird nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell