Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (787) Flüchtenden Ladendieb festgenommen

Fürth (ots)

Beamte der Fürther Polizei nahmen am Montagnachmittag (15.06.2020) einen 41-jährigen Mann fest. Er steht im Verdacht, mehrere hochwertige Kosmetikartikel entwendet zu haben.

Gegen 16:45 Uhr riefen Zeugen die Einsatzzentrale Mittelfranken an und teilten mit, dass soeben ein mutmaßlicher Ladendieb in einem Geschäft in der Fürther Innenstadt beim Diebstahl beobachtet wurde. Nachdem der mutmaßliche Dieb durch Mitarbeiter angesprochen wurde, riss er sich los und flüchtete.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Fürth fahndeten nach dem Täter und konnten einen 41-jährigen Mann, auf den die vorhandene Personenbeschreibung zutraf, festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten mehrere Parfümtester im Wert von einigen annähernd 1.000 Euro.

Die Polizisten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls gegen den 41-Jährigen ein.

Wolfgang Prehl/n

