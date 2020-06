Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (785) Einbruch in Jugendeinrichtung

Fürth (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (10.06.2020) und Montagnachmittag (15.06.2020) sind Unbkannte in eine Kinder- und Jugendeinrichtung in der Fürther Altstadt eingebrochen. Mehrere BMX-Fahrräder und Tretroller wurden gestohlen.

Ein Verantwortlicher der Einrichtung (31) in der Kapellenstraße stellte am Montag um 15:00 Uhr fest, dass die Garagentür aufgebrochen worden war. Es fehlten ein blaues, ein schwarzes und ein graues BMX-Fahrrad sowie zwei schwarze Tretroller im Gesamtwert von ca. 1.800 Euro. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden an der Garagentür auf ca. 450 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die weitere Sachbearbeitung übernahm die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Fürth. Zeugen, die in den zurückliegenden Tagen im Bereich der Jugendeinrichtung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fürth unter der Telefonnummer 0911 75905-0 zu melden.

