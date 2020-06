Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (764) Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

Am späten Abend des 09.06.2020, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bahnunterführung in der Schalkhaußerstraße. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Gegen 22:00 Uhr fuhr der 32jährige Fahrer eines schwarzen BMW X6 mit Schwabacher Kennzeichen die Schalkhaußerstraße in westliche Richtung und wollte durch die Unterführung fahren.

Bei der Einfahrt in die Unterführung streifte der BMW das Mauerwerk und blieb stark beschädigt liegen.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Nürnberger Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden. / Rainer Seebauer

