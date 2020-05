Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (697) Tote Person im Stadtgebiet - vermutlicher Drogentoter

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.05.2020) verstarb ein 36-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann an einer Überdosis Rauschgift verstorben sein.

Gegen 16:30 Uhr wurde durch Passanten eine leblose Person in der Kühnertsgasse mitgeteilt. Trotz Reanimation durch einen Bekannten des Mannes und den alarmierten Notarzt konnte nur noch der Tod des 36-Jährigen festgestellt werden.

An der Auffindeörtlichkeit wurden drogentypische Utensilien aufgefunden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen.

Eine von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnete Obduktion und ein chemisch-toxikologisches Gutachten sollen nun abschließend die Todesursache klären.

