POL-MFR: (659) Graffitisprüher auf frischer Tat festgenommen

Fürth (ots)

Die Polizei nahm Montagabend (18.05.2020) zwei junge Männer fest (20 und 21), die im Verdacht stehen, mehrere Schilder im Stadtpark mit blauer Farbe besprüht zu haben. Wie sich herausstellte, waren beide Männer zur Festnahme ausgeschrieben.

Ein Zeuge beobachtete gegen 20:30 Uhr mehrere Jugendliche im Bereich Ulmenweg, von denen zwei Verkehrszeichen, eine Bautafel und eine Werbetafel mit blauer Farbe besprühten und anschließend in Richtung Ludwigsbrücke davonrannten. Den zwischenzeitlich alarmierten zivilen und uniformierten Streifen der Fürther Polizei gelang es, im Rahmen der Fahndung die beiden mutmaßlichen Sprayer in der Espanstraße festzunehmen. Beide führten keine Ausweispapiere mit sich und gaben falsche Personalien real existierender Personen an. Noch während der Überprüfung versuchten beide erneut zu flüchten, konnten aber nach kurzer Verfolgung wieder gestellt werden. Dabei leistete der alkoholisierte 21-Jährige Widerstand und versuchte einen der Beamten zu treten.

Bei weiteren Überprüfungen in der Dienststelle konnten die tatsächlichen Personalien der beiden festgestellt werden. Wie jetzt bekannt wurde, lag gegen den 21-Jährigen ein Sicherungshaftbefehl des Amtsgerichts Erlangen vor. Der 20-Jährige war aus einer Bezirksklinik entwichen. Somit wird der 21-Jährige einem Richter beim Amtsgericht Erlangen vorgeführt und der 20-Jährige wieder in der Bezirksklinik untergebracht.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Fürth hat die weitere Sachbearbeitung wegen Sachbeschädigung, falscher Verdächtigung und im Fall des 21-Jährigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte übernommen.

Robert Sandmann/n

