Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (503) Holzstapel in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Roth (ots)

Am späten Montagabend (13.04.2020) zündeten Unbekannte einen Holzstapel sowie mehrere Äste in einem Waldstück an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

Gegen 22:40 Uhr teilte ein Autofahrer der Polizeieinsatzzentrale einen in Flammen stehenden Holzstapel zwischen Eckersmühlen und Eichelburg (Ortsteile der Stadt Roth) mit. Die alarmierten Feuerwehren hatten den Brand rasch unter Kontrolle, sodass eine größere Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Ein Polizeihubschrauber machte in unmittelbarer Nähe noch einen weiteren kleineren Brandherd aus, der ebenfalls gelöscht wurde.

Beamte der Polizeiinspektionen Hilpoltstein und Roth sicherten zunächst die Brandstellen ab und leiteten erste Fahndungsmaßnahmen ein.

Der Holzstapel, der ca. 5 Meter lang war, brannte völlig nieder. Nach ersten Schätzungen wird von einem Schaden in Höhe von ca. 500 Euro ausgegangen.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und geht nach derzeitigem Sachstand von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Stefan Lang/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell