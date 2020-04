Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (497) Familienstreit eskalierte

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (10.04.2020) eskalierte ein Familienstreit am Nürnberger Nordostbahnhof. Eine 25-Jährige verletzte ihre Mutter mit einem Messer.

Gegen 18:30 Uhr wurden mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Nordostbahnhofs gerufen, da sich dort ein heftiger Familienstreit ereignen solle. Die eintreffende Streifenbesatzung stellte in der Wohnung eine 51-jährige Frau fest, welche eine oberflächliche Schnittverletzung aufwies. Beim Betreten der Erdgeschoßwohnung flüchtete die 25-jährige Tochter der Verletzten über den Balkon in den Hinterhof. Als sie eine dort befindliche Streifenbesatzung sah, kletterte sie wieder in die Wohnung und konnte dort durch die nachfolgenden Beamten festgenommen werden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand fügte die 25-Jährige ihrer Mutter die Schnittverletzung zu und trat und schlug mehrmals auf ihren Vater ein. Die mit über 1,3 Promille alkoholisierte Tatverdächtige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde entsprechend in eine Fachklinik eingewiesen.

Zudem muss sie sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. / Michael Petzold

