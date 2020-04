Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (496) Auto entwendet

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmittag (09.04.2020) bis Freitagvormittag (10.04.2020) entwendeten Unbekannte ein Auto im Nürnberger Stadtteil Röthenbach. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der schwarze Peugeot 206 (Cabrio mit dem amtl. Kennzeichen N - EA 199) war ordnungsgemäß in einer Tiefgarage in der Burgsalacher Straße geparkt. Am Freitagvormittag wurde der Diebstahl des Pkw festgestellt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

