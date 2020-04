Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (491) Frau schlug Polizeibeamtin ins Gesicht

Nürnberg (ots)

Wegen einer lautstarken Familienstreitigkeit riefen Nachbarn gestern Abend (08.04.2020) in der Nürnberger Innenstadt die Polizei. Nachdem sie den Beamten zunächst die Tür geöffnet hatte, schlug eine 49-jährige Frau einer Beamtin ins Gesicht.

Gegen 21:45 Uhr wählten Anwohner am Maxplatz den Notruf, weil aus der Nachbarwohnung ein handfester Familienstreit zu hören war. Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte öffnete in der betroffenen Wohnung zunächst die 49-jährige Wohnungsinhaberin die Tür. Beim Erblicken der Streife, versuchte sie jedoch die Tür postwendend wieder zu schließen, was die 27-jährige Beamtin mit ihrem Fuß in der Tür verhindern konnte. Weil der Frau dies offensichtlich gar nicht passte, riss sie die Tür erneut auf und schlug der Polizistin mit der Hand ins Gesicht, wodurch sie leicht verletzt wurde. Den Beamten gelang es danach schnell, die Frau unter Kontrolle zu bringen und ihr Handfesseln anzulegen.

Gegen die 49-Jährige leiteten die Beamten unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

Marc Siegl/n

